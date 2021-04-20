Германия

"Быки" неожиданно проиграли на выезде.

Лейпциг в рамках поединка 30-го тура чемпионата Германии отправился в гости к Кельну и потерпел поражение.

Хозяева открыли счет в дебюте второй половины игры, а "быки" довольно быстро восстановили паритет, но Эктор вновь вывел Кельн вперед уже через минуту.

Кельн - Лейпциг 2:1

Голы: Хектор, 46, 60 — Айдара, 59

Кельн: Хорн — Эхизибуэ (Шмитц, 75), Чихос, Борнаув, Хорн — Вольф (Кайнц, 66), Дрекслер (Майер, 90), Хектор (Озджан, 90), Шкири, Реджбечай — Дуда.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле (Хван Хи Чхан, 77), Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Клюйверт, 66) — Кампль, Нкунку, Адамс (Анхелиньо, 61), Айдара — Форсберг (Ольмо, 61) — Серлот.

Предупреждения: Эхизибуэ, Чихос — Упамекано, Кампл, Айдара