Германия

Однако рекордные отступные за наставника могут отпугнуть даже достаточно богатый клуб.

Как стало известно немецкому ресурсу Sport1, накануне был дан старт переговорам между мюнхенской Баварией и РБ Лейпциг относительно главного тренера "Красных быков" Юлиана Нагельсманна.

Согласно информации источника, немецкий специалист уже уведомил клуб о том, что он заинтересован в подобной сделке, дав тем самым добро на выстраивание трансферного процесса.

Стоит напомнить, что необходимость подыскивать себе нового наставника у действующего чемпиона Германии появилась сразу после того, как его нынешний главный тренер, Ханс-Дитер Флик, объявил о желании расторгнуть контракт по окончанию текущего сезона.

Однако, на пути перехода 33-летнего специалиста в Баварию может стать заоблачная сумма отступных, которые якобы хочет РБ за своего наставника.

Речь идет о 30 млн евро, хотя еще пару недель назад речь велась о куда более "скромных" 15-20 млн евро. Если подобный переход таки состоится, то это будет мировой рекорд по отступным за главного тренера.

На данный момент, РБ Лейпциг является прямым конкурентом Баварии в турнирной таблице, однако мало чем влияет на судьбу чемпионского титула в текущем сезоне, так как мюнхенцы уже упустили возможность досрочно защитить удерживаемый ими трофей, на минувших выходных уступив Майнцу со счетом 1:2.