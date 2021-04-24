Германия

Команда Ханса-Дитера Флика пропустила два мяча от коллектива из середины турнирной таблицы.

В поединке 31-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария в гостях сенсационно уступила Майнцу со счетом 2:1.

Уже на третьей минуте поединка хозяева вышли вперед благодаря голу Джонатана Буркардта, который подхватил мяч на линии штрафной после ошибки защитника и классным ударом послал его точно в угол ворот Мануэля Нойера.

Затем на 37-й минуте мюнхенская команда пропустила во второй раз — Робин Квайсон головой замкнул подачу со штрафного от Филиппа Мвене.

Таким образом, возвращение Левандовски после травмы для команды Ханса-Дитера Флика закончилось неожиданным поражением, но сам поляк смог отметиться голом в компенсированное время арбитром ко второму тайму.

Тем не менее, Бавария продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 71 очко, опережая Лейпциг на 10 баллов, но у "быков" есть игра в запасе. В активе Майнца 34 очка и 12-я строчка.

Майнц — Бавария 2:1

Голы: Буркардт, 3, Квайсон, 37 — Левандовски, 90+5

Майнц: Центнер — Ниакате, Хак, Сен Жюст — Мвене, Баррейро (Кор, 90), Латца, да Коста (Бросински, 89) — Квайсон — Онисиво (Глатцель, 80), Буркардт (Езтунали, 46)

Бавария: Нойер — Дэвис, Алаба (Гнабри, 70), Боатенг, Павар — Горецка (Куасси, 46), Киммих — Сане (Чупо-Мотинг, 46), Мюллер, Коман (Мусиала, 46) — Левандовски

Предупреждения: Мвене, Сен Жюст, да Коста — Боатенг, Левандовски