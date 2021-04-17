Германия

Главный тренер мюнхенцев рассказал о своих планах.

Ханси-Дитер Флик после победы над Вольфсбургом заявил, что хочет покинуть Баварию в конце текущего сезона.

"Я сказал игрокам, что сообщил клубу, что хочу расторгнуть контракт в конце сезона. Мы очень, очень хорошо работали вместе уже почти два года. Я абсолютно доволен командой, отношением, качеством", — приводит слова тренера Eurosport.

Ожидается, что Ханси Флик станет следующим тренером сборной Германии, заменив на посту Йоахима Лева.

Нынешний тренер Баварии отметил, что национальная команда — вариант, но переговоры еще не состоялись.

Напомним, что Бавария рассматривает возможность приглашения Массимилиано Аллегри на место Флика.