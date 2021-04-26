Германия

В сеть попали фрагменты переписок участников конфликта.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал о том, что игроки и тренерский штаб Шальке были атакованы фанатами после досрочного вылета из Бундеслиги, сразу по приезду с неудачной игры против Арминии (0:1).

И пока немецкая полиция ведет разбирательства по поводу случившегося, некая группа хакеров сумела получить доступ к перепискам якобы участников данных событий в мессенджере Whatsapp.

До сих пор гельзенкирхенский клуб не сообщал в СМИ информацию о физическом и моральном состоянии футболистов после нападения фанатов, а на фрагментах видеоматериала с места событий можно увидеть только то, как члены клуба спешно старались покинуть автобус, дабы укрыться от гнева толпы в помещениях стадиона.

Однако, на фанатском ресурсе Шальке уже появилась новость о том, что Суат Сердар, Амин Арит и Марк Ут больше не сыграют за "кобальтовых".

Ниже приведены фрагменты переписок между вероятными участниками событий, а исходные материалы доступны по ссылке для носителей немецкого языка.

Пользователь №1: "Чувак, я только что пришел домой после четырех часов у Арены. Автобус приехал примерно час назад, и ультрас начали штурмовать стадион со всех стороны, продвигаясь к Nordkurve (северная трибуна фанатов Шальке — ред.), у которой стояли машины игроков.

Потом, они начали охотиться за ними. Около 10 футболистов убегали. Я никогда не видел, чтобы человек бежал настолько быстро. Впереди них был Марк Ут, а я только и слышал "Ут, сукин сын! Он бежит туда, за ним!".

Полиция приехала слишком поздно. Мы вовремя уехали: я, Нико и Мальте (возможно, речь идет о защитнике Малике Тиаве — ред.). Затем, мы увидели на дороге Ральфа Ферманна, которые выезжал с района вместе с нами. Это было ужасно".

Пользователь №2: "У меня для тебя есть новости: машины Ута и Маскареля, которые стояли у Арены полностью уничтожены. Они надрали задницу Михаэлю Бюскенсу (экс-футболист и помощник главного тренера Шальке — ред.), а Димитриос Граммозис (главный тренер — ред.) получил по лицу. Суата Сердара выводили охранники. Когда он приехал домой, его уже поджидала местная ливанская мафия.

Сердар начал убегать — те погнались за ним по автобану, после чего их спугнуло появление полиции. Когда я узнаю больше, я снова выйду на связь".

Пользователь №3: "Их были сотни! Не веришь — спроси у Ферманна, он чуть не заплакал от страха. Он получил пару раз по лицу. Арит также пострадал. Под удар попали и Бюскес с Хунтелааром. Нам надо остановить это немедленно!".

Пользователь №4: "Это выглядело так дико… Они ударили Хунтелаара, Асамоа и Ферманна по лицу. Я, знаешь ли, тоже парень без тормозов, но, чтобы настолько… Это перебор. Особенно — в отношении Хунтелаара и Асамоа. Они играли даже с травмами. Этим людям все не так, как ни подай. Когда ты делаешь это с "канаками" (коренные народы Меланезии, проживающие в Новой Каледонии — ред.), вроде Сердара и Арита — мне все равно, но таких, как эти двое и Ферманн, трогать было нельзя".

Пользователь №5: "Вероятно, они сильно подпортили лицо Ариту. Потому что он был единственным, кто остался в автобусе. Он потом еще стучал в окно автобуса с криками: "Что ты хочешь от меня?", или что-то вроде. А потом его вытащили из автобуса и начали избивать.

Кстати, их главной целью был Ут. Я не знаю почему, и что он им такого сделал, но за ним гнались дольше, чем за всеми остальными. Понятия не имею, почему это произошло".

Стоит отметить, что Шальке продолжает подготовку к следующей гостевой игре против Хоффенхайма, которая состоится только 8 мая.