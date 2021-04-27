Германия

Немецкий специалист прокомментировал решение о переходе в стан чемпиона страны.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал о том, что главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн, начиная от июля 2021-го года, будет возглавлять мюнхенскую Баварию.

Информация об этом была подтверждена со стороны обоих коллективов, после чего сам немецкий специалист высказался по поводу своего решения.

"С момента моей первой игры в августе 2019 года против Оснабрюка, РБ Лейпциг, весь регион, весь персонал и игроки многое значили для меня. Мы пережили так множество особенных моментов за время, проведенное вместе.

Я буду покидать РБ Лейпциг с тяжелым сердцем. Мне досталась честь тренировать особенную команду в клубе с огромными возможностями и наилучшими условиями для работы. Все присутствующие, включая персонал, который работает вместе с командой, позаботились о том, чтобы мы написали множество новых страниц в истории данного клуба. Уверен, что этим мы продолжим заниматься и до конца текущего сезона. Я действительно горжусь тем, что стал частью этого коллектива.

Наш выход в полуфинал Лиги чемпионов, определенно, стал наиболее ярким событием моего периода нахождения тут. Это был момент, который я никогда не забуду. В настоящее время мы также можем наслаждаться лучшей кампанией Бундеслиги в истории клуба. Мы хотим, чтобы она завершилась максимально возможным успехом, а уже потом — клуб может подумать и о главном трофее.

Еще рано прощаться и говорить о своих воспоминаниях, потому что я еще не закончил свою миссию тут, в Лейпциге. Я ухожу летом, но до тех пор — я буду выкладываться на все сто. Мы стали настоящим сплоченным коллективом, который наконец-то хочет выиграть трофей.

Лейпциг — особенный клуб, но я вынужден его покинуть. Я не скрывал, что должность главного тренера в Баварии привлекает меня, и что я хотел бы взяться за эту работу, если когда-нибудь представится такая возможность.

Работа в Баварии — это уникальная возможность для меня. Поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальных членов правления клуба за то, что они пришли к общему решению с Баварией и сделали возможным этот переход для меня.

Теперь, мы переключаем наше внимание на оставшиеся три игры Бундеслиги и, конечно же, полуфинал Кубка Германии, чтобы попытаться завершить сезон как можно успешнее", — подытожил 33-летний Нагельсманн.

Стоит напомнить, что 30 апреля "Красные быки" сыграют против бременского Вердера на Везерштадион в рамках полуфинала Кубка Германии, после чего их 8 мая будет ожидать встреча против дортмундской Боруссии на Зигналь-Идуна-Парк.