Феликс останется в команде еще на два года.
Феликс Пасслак, фото Боруссия Д
06 мая 2021, 19:31
Боруссия Д продлила соглашение с защитником Феликсом Пасслаком, сообщает официальный сайт дортмундского клуба.
Новая сделка с фланговым футболистом рассчитана до лета 2023-го года.
Отметим, что 22-летний футболист провел за взрослую команду Боруссии Д 34 поединка, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.
Напомним, что другой немецкий клуб, Байер Леверкузен, также продлил соглашение со своим талантом.