Германия

Феликс останется в команде еще на два года.

Боруссия Д продлила соглашение с защитником Феликсом Пасслаком, сообщает официальный сайт дортмундского клуба.

Новая сделка с фланговым футболистом рассчитана до лета 2023-го года.

Отметим, что 22-летний футболист провел за взрослую команду Боруссии Д 34 поединка, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что другой немецкий клуб, Байер Леверкузен, также продлил соглашение со своим талантом.