Германия

Хозяева добыли непростые три очка.

Штутгарт в рамках поединка 32-го тура чемпионата Германии принимал на своем поле Аугсбург и добился победы со счетом 2:1.

Хозяева быстро открыли счет усилиями Форстера, но Нидерлехнер восстановил паритет на исходе часа игры. В прочем, Каладжич принес своей команде победу голом на 74 минуте.

Штутгарт — Аугсбург 2:1

Голы: Форстер, 11, Каладжич, 74 — Нидерлехнер

Штутгарт: Бредлоу — Кемпф, Антон, Мавропанос (Каразор, 46) — Соса, Массимо (Кулибали, 22, Томми, 64), Дидави (Чурлинов, 64), Эндо — Клемент (Мак, 85), Форстер, Каладжич.

Аугсбург: Гикевич — Гумны, Гавэлеу, Оксфорд, Яго (Педерсен, 83) — Хан (Грегорич, 83), Варгас (Йенсен, 68), Моравек (Калиджури, 68), Хедира — Рихтер (Бенеш, 76), Нидерлехнер.