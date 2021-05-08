Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг.

В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги нас ждет лобовое столкновение между дортмундской Боруссией и РБ Лейпциг, которое станет разминкой для этих команд перед финалом Кубка Германии, а также очередной попыткой "шмелей" зайти в зону Лиги чемпионов УЕФА.

Эдин Терзич, после кубкового полуфинала против Хольштайн Киль (5:0), внес изменения исключительно в опоную зону своей команды, выпустив в пару к Эмре Джана Махмуда Дауда. Главная ударная сила Боруссии — Эрлинг Холанд — попрежнему восстанавливается от мышечного повреждения.

Юлиан Наггельсманн, после матча против бременского Вердера (2:1), предпочел разместить на правом фланге полузащиты Бенжамина Хернихса, в то время как атаку возглавил Хван Хи Чхан.

Боруссия Д: Хитц — Пищек, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Джан, Дауд — Рейна, Ройс, Санчо — Азар.

Запасные: Бюрки, Дилейни, Шульц, Брандт, Рейнир, Менье, Тиггес, Пасслак, Кнауф.



РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Орбан — Кампль — Хенрихс, Ольмо, Забитцер, Анхелиньо — Хван, Форсберг.