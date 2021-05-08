Германия
08 мая 2021, 18:26
Боруссия Д дожала РБ Лейпциг и зашла в зону Лиги чемпионов
Команды устроили отличную репетицию грядущего финала Кубка Германии.
Боруссия Д — РБ Лейпциг, Getty Images
08 мая 2021, 18:26
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Боруссия Д — РБ Лейпциг 3:2
Голы: Ройс, 7, Санчо, 51, 87 — Клостерманн, 63, Ольмо, 77
Боруссия Д: Хитц (Бюрки, 46) — Пищек, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Джан, Дауд (Дилейни, 60) — Рейна (Кнауфф, 82), Ройс, Санчо — Азар (Брандт, 72).
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн (Хальстенберг, 82), Упамекано, Орбан — Кампль (Лаймер, 75) — Хенрихс (Мукиэле, 64), Ольмо, Забитцер, Анхелиньо (Айдара, 75) — Хван, Форсберг (Клюйверт, 65).
Предупреждения: Хуммельс — Айдара.