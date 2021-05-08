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Боруссия Д — РБ Лейпциг 3:2
Голы: Ройс, 7, Санчо, 51, 87 — Клостерманн, 63, Ольмо, 77

Боруссия Д: Хитц (Бюрки, 46) — Пищек, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Джан, Дауд (Дилейни, 60) — Рейна (Кнауфф, 82), Ройс, Санчо — Азар (Брандт, 72).

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн (Хальстенберг, 82), Упамекано, Орбан — Кампль (Лаймер, 75) — Хенрихс (Мукиэле, 64), Ольмо, Забитцер, Анхелиньо (Айдара, 75) — Хван, Форсберг (Клюйверт, 65).

Предупреждения: Хуммельс — Айдара.