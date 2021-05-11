Германия

Новым наставником "козлов" стал Штеффен Баумгарт.

Кельн на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым по окончании нынешнего сезона станет Штеффен Баумгарт.

Соглашение между 49-летним специалистом, который заменит Фридхельма Функеля, рассчитано до лета 2023 года.

В настоящее время Баумгарт руководит Падерборном, который занимает восьмое место во второй Бундеслиге за два тура до конца сезона.

Кельн после 32 туров набрал 29 очков и находится на 17-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. "Козлы" еще имеют шансы на спасение от вылета и переходных матчей. В активе Арминии, Вердера и Герты по 31 очку.

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