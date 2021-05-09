Германия

Завершился поединок немецкого чемпионата.

Кельн принимал Фрайбург в рамках 32-го тура Бундеслиги.

Гости открыли счет на 18-й минуте встречи благодаря голу Петерсена, а еще через две минуты удвоили свое преимущество усилиями Демировича.

"Козлы" отыграли один гол на 50-й минуте: Андресон поразил ворота соперника, однако в компенсированное ко второму тайму время Фрайбург сумел забить еще два гола и довести счет до разгромного. 1:4.

Кельн — Фрайбург 1:4

Голы: Андресон, 50 — Перетсен, 18, Демирович, 20, Грифо, 90+3, Шмид, 90+6

Кельн: Хорн — Эхизибуэ (Озджан, 76), Борнов, Чичос, Хорн — Вольф (Якобс, 46), Шкири (Майер, 76), Дуда, Эктор, Каинц (Тильман, 64) — Андерссон (Дрекслер, 64)

Фрайбург: Флеккен — Гюнтер, Гульде (Шлоттербек, 84), Линхарт, Кублер — Грифо, Хефлер, Кейтель (Сантамария, 66), Шаллаи (Шмид, 58) — Петерсен (Хеберер, 66), Демирови (Холер, 57)

Незабитый пенальти: Дуда, 62

Предупреждения: Хорн, Андерссон — Демирович, Линхарт