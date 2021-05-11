Германия

Оливер Бауманн угодил в лазарет немецкого клуба.

Вратарь Хоффенхайма Оливер Бауманн не сможет помочь своей команде в заключительных матчах сезона, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

По результатам медицинского обследования у 30-летнего немецкого голкипера воспаление лобковой кости.

Таким образом, Бауманн пропустит поединки Бундеслиги против Арминии и Герты.

В нынешнем сезоне Оливер провел 40 поединков, из которых 10 на ноль при 61 пропущенном мяче.

После 32 туров Хоффенхайм набрал 39 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

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