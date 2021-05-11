Оливер Бауманн угодил в лазарет немецкого клуба.
Оливер Бауманн, ФК Хоффенхайм
11 мая 2021, 18:36
Вратарь Хоффенхайма Оливер Бауманн не сможет помочь своей команде в заключительных матчах сезона, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
По результатам медицинского обследования у 30-летнего немецкого голкипера воспаление лобковой кости.
Таким образом, Бауманн пропустит поединки Бундеслиги против Арминии и Герты.
В нынешнем сезоне Оливер провел 40 поединков, из которых 10 на ноль при 61 пропущенном мяче.
После 32 туров Хоффенхайм набрал 39 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.
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