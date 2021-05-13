Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка финального поединка Кубка Германии, в котором сыграют РБ Лейпциг и дортмундская Боруссия Д.

В рамках финального поединка Кубка Германии, состоится встреча между РБ Лейпциг и дортмундской Боруссией.

У "быков" с первых минут на поле выйдут Мукиэле и Хальстенберг вместо Анхелиньо и Айдара, а у Боруссии Д отметим появление Холанда и Бэллингэма.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Кампль, Забитцер — Айдара, Ольмо — Серлот, Хван.

Запасные: Мартинес, Орбан, Конате, Поульсен, Форсберг, Нкунку, Клюйверт, Лаймер, Хенрихс.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Джан, Беллингэм, Дауд — Ройс, Санчо — Холанд.

Запасные: Дрляча, Дилейни, Азар, Шульц, Брандт, Рейнир, Менье, Рейна, Кнауф.

Матч РБ Лейпциг — Боруссия Д состоится 13 мая. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.