Стали известны стартовые составы команд для поединка финального поединка Кубка Германии, в котором сыграют РБ Лейпциг и дортмундская Боруссия Д.
Лейпциг - Боруссия Д, getty images
13 мая 2021, 21:22
В рамках финального поединка Кубка Германии, состоится встреча между РБ Лейпциг и дортмундской Боруссией.
У "быков" с первых минут на поле выйдут Мукиэле и Хальстенберг вместо Анхелиньо и Айдара, а у Боруссии Д отметим появление Холанда и Бэллингэма.
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Кампль, Забитцер — Айдара, Ольмо — Серлот, Хван.
Запасные: Мартинес, Орбан, Конате, Поульсен, Форсберг, Нкунку, Клюйверт, Лаймер, Хенрихс.
Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Джан, Беллингэм, Дауд — Ройс, Санчо — Холанд.
Запасные: Дрляча, Дилейни, Азар, Шульц, Брандт, Рейнир, Менье, Рейна, Кнауф.
Матч РБ Лейпциг — Боруссия Д состоится 13 мая. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.