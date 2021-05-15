Польский нападающий прокомментировал свое достижение.
Роберт Левандовски, getty images
15 мая 2021, 22:59
Роберт Левандовски отметился голом в матче против Фрайбурга, благодаря чему повторил рекорд Герда Мюллера.
"Я достиг цели, которая когда-то казалось немыслимой. Невероятно горжусь тем, что творю историю Баварии и участвую в написании истории, которую фанаты будут рассказывать своим детям, идя по стопам таких легенд, как Герд Мюллер.
Личные рекорды в футболе возможны только благодаря партнерам, и я благодарен им и всем сотрудникам Баварии. Всегда ставлю планку как можно выше. Всегда ожидаю больше от себя и хочу достигнуть новых целей. Это мой путь. Спасибо, что верили в меня", – написал Левандовски в своем Instagram-аккаунте.
Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в АПЛ, если агент не договорится с Баварией о новом контракте.