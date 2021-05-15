Германия

Польский нападающий прокомментировал свое достижение.

Роберт Левандовски отметился голом в матче против Фрайбурга, благодаря чему повторил рекорд Герда Мюллера.

"Я достиг цели, которая когда-то казалось немыслимой. Невероятно горжусь тем, что творю историю Баварии и участвую в написании истории, которую фанаты будут рассказывать своим детям, идя по стопам таких легенд, как Герд Мюллер.

Личные рекорды в футболе возможны только благодаря партнерам, и я благодарен им и всем сотрудникам Баварии. Всегда ставлю планку как можно выше. Всегда ожидаю больше от себя и хочу достигнуть новых целей. Это мой путь. Спасибо, что верили в меня", – написал Левандовски в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в АПЛ, если агент не договорится с Баварией о новом контракте.