Германия

Поляк может вскоре сменить клубную прописку.

Форвард Баварии Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Англии.

По информации источника, агент поляка ведет ведет переговоры с мюнхенский клубом касательно нового контракта. Однако, в случае не достижения соглашения на финансовой почве, нападающий может перебраться в английскую Премьер-лигу.

В текущем сезоне 32-летний Левандовски забил 36 голов в 26 матчах Бундеслиги.

Текущий контракт польского форварда с Баварией рассчитан до 2023-го года.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал сохраняет интерес к трансферу Левандовски.