Поляк может вскоре сменить клубную прописку.
Роберт Левандовски, getty images
03 мая 2021, 12:55
Форвард Баварии Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Англии.
По информации источника, агент поляка ведет ведет переговоры с мюнхенский клубом касательно нового контракта. Однако, в случае не достижения соглашения на финансовой почве, нападающий может перебраться в английскую Премьер-лигу.
В текущем сезоне 32-летний Левандовски забил 36 голов в 26 матчах Бундеслиги.
Текущий контракт польского форварда с Баварией рассчитан до 2023-го года.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал сохраняет интерес к трансферу Левандовски.