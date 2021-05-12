Германия

Экс-голкипер Баварии высказался о вероятности трансфера норвежца.

Член совета директоров Баварии Оливер Кан поделился мыслями о возможном трансфере в мюнхенский клуб форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда.

"Какие бы слухи не ходили, ситуация остается прежней. Весь переход, как мы понимаем, стоит более 100 миллионов евро. Для Баварии это что-то невообразимое.

У Левандовски еще два года по контракту, и его результативность невероятна. Он забил 39 голов, поэтому мы даже и не думаем о Холанде. Роберт может выступать на подобном уровне еще несколько лет.

Есть разные типы игроков. С Нойером, например, вы чувствуете, что он сможет поддерживать свою форму до 40 лет. Пока такие игроки в отличных кондициях, это будет невероятно ценным для команды", — сказал легендарный немец.

Ранее Оливер Кан прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна главным тренером мюнхенского клуба.