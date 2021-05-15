Германия

Поляк снова забил в матче чемпионата Германии.

В рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги Бавария в гостях играет вничью с Фрайбургом.

На 26-й минуте поединка голом с 11-метровой отметки отметился Роберт Левандовски. Этот мяч стал знаковым для него.

Поляк сумел забить 40-й мяч в сезоне Бундеслиги за 29 матчей. Он повторил рекорд легендарного Герда Мюллера, который также забил 40 мячей в сезоне-1971/72.

К слову, на счету Роберта уже 45 голов в сезоне за Баварию во всех турнирах в 34 играх.

Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в АПЛ, если агент не договорится с Баварией о новом контракте.

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