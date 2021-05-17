Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

За тур до конца очередного сезона национального первенства дортмундская Боруссия таки сумела застолбить за собой место в Лиге чемпионов УЕФА в ее следующем розыгрыше. "Шмели" проводил гостевой поединок против Майнца, который уже успел к тому моменту фактически решить вопросы относительно сохранения прописки в элите на следующий сезона. В итоге, подопечные Эдина Терзича отгрузили в ворота соперников два мяча еще два перерыва, после чего в концовке закрепили собственный успех.

Обзор матча:

Майнц — Боруссия Д 1:3

Голы: Куайсон, 90+1 (с пенальти) — Геррейро, 23, Ройс, 42, Брандт, 80

Майнц: Дамен — Сен Жюст, Хак, Ниахате — Да Коста (Фернандес, 46), Латца (Кор, 84), Баррейро, Боэтиюс (Штогер, 72), Бросински — Голатцель (Куайсон, 46), Онисиво (Салаи, 72)

Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррейру (Шульц, 84) — Дауд — Рейна (Брандт, 76), Беллингэм (Дилэйни, 88), Ройс (Азар, 84), Санчо (Рейнир, 84) — Холанд.