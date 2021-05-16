Команда Эдина Терзича вышла на третье место в турнирной таблице.
Матч Майнц - Боруссия Д, getty images
16 мая 2021, 21:05
Майн принимал Боруссию Д в матче 33-го тура Бундеслиги.
"Шмели" оформили комфортный задел уже в первой половине встречи благодаря голам Рафаэля Геррейро и Марко Ройса.
Третий гол гостей забил Юлиан Брандт: немец поразил ворота соперника на 80-й минуте встречи.
Хозяева таки сумел забить гол престижа благодаря успешно реализованному пенальти в исполнении Куайсона.
Благодаря этой победе дортмундский клуб поднялся на третье место в турнирной таблице немецкого чемпионата.
Майнц — Боруссия Д 1:3
Голы: Куайсон, 90+1 (с пенальти) — Геррейро, 23, Ройс, 42, Брандт, 80
Майнц: Дамен — Сен Жюст, Хак, Ниахате — Да Коста (Фернандес, 46), Латца (Кор, 84), Баррейро, Боэтиюс (Штогер, 72), Бросински — Голатцель (Куайсон, 46), Онисиво (Салаи, 72)
Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканжи, Хуммельс, Геррйро (Шульц, 84) — Дахуд, Беллингэм (Дилэйни, 88), Рейна (Брандт, 76), Ройс (Азар Т, 84), Санчо (Рейниер, 84), Холанд