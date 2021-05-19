Германия

Венгерский полузащитник продолжит выступать за "быков".

Доминик Собослаи подписал новое соглашение с РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Венгерский полузащитник перебрался в стан "быков" в декабре прошлого года, оформив соглашение до 2025 года.

Таким образом, стороны пролонгировали сотрудничество на один год. Собослаи оценивается в 25 миллионов евро.

Отметим, что во второй половине сезона 20-летний футболист восстанавливается после травмы, что так и не позволило ему дебютировать за Лейпциг.