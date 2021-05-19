Венгерский полузащитник продолжит выступать за "быков".
Доминик Собослаи, getty images
19 мая 2021, 18:30
Доминик Собослаи подписал новое соглашение с РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Венгерский полузащитник перебрался в стан "быков" в декабре прошлого года, оформив соглашение до 2025 года.
Таким образом, стороны пролонгировали сотрудничество на один год. Собослаи оценивается в 25 миллионов евро.
Отметим, что во второй половине сезона 20-летний футболист восстанавливается после травмы, что так и не позволило ему дебютировать за Лейпциг.