Венгерский полузащитник перебрался в состав "быков".
Лейпциг оформил трансфер полузащитника Зальцбурга Доминика Собослаи, сообщает официальный сайт немецкой команды.
Венгр подписал контракт до лета 2025-го года и будет выступать в футболке под 17 номером.
В текущем сезоне Доминик Собослаи сыграл за Зальцбург 21 матч во всех турнирах, забив девять голов и отдав десять результативных передач.
Напомним, что к венгерскому хавбеку был серьезный интерес со стороны многих других клубов, в число которых входили Арсенал, Реал, Бавария, Милан, Тоттенхэм и Атлетико.
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