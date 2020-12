Лейпциг оформил трансфер полузащитника Зальцбурга Доминика Собослаи, сообщает официальный сайт немецкой команды.

Венгр подписал контракт до лета 2025-го года и будет выступать в футболке под 17 номером.

Everything you need to know on our new signing 👉 https://t.co/gwpImUklb2



🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/ldiZFWL4QJ