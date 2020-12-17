Германия

Венгерский полузащитник перебрался в состав "быков".

Лейпциг оформил трансфер полузащитника Зальцбурга Доминика Собослаи, сообщает официальный сайт немецкой команды.

Венгр подписал контракт до лета 2025-го года и будет выступать в футболке под 17 номером.

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🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/ldiZFWL4QJ — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 17, 2020

В текущем сезоне Доминик Собослаи сыграл за Зальцбург 21 матч во всех турнирах, забив девять голов и отдав десять результативных передач.

Напомним, что к венгерскому хавбеку был серьезный интерес со стороны многих других клубов, в число которых входили Арсенал, Реал, Бавария, Милан, Тоттенхэм и Атлетико.

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