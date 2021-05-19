Немецкий полузащитник больше не порадует нас своей игрой.
Сами Хедира, getty images
19 мая 2021, 20:23
Полузащитник Герты Сами Хедира объявил о том, что принял решение завершить карьеру.
"После субботнего матча пора будет прощаться. Я так горжусь тем, что у меня была возможность пережить с вами все эти особенные моменты! Спасибо всем болельщикам, товарищам по команде, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям", — написал футболист в своем Instagram-аккаунте.
Отметим, что наибольший успех полузащитника связан с выступлениями за мадридский Реал и сборную Германии.
Напомним, что Хедира перебрался в Герту в прошедшее зимнее трансферное окно, а его контракт закончится уже в конце этого сезона.