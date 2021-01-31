Немецкий хавбек продолжит карьеру в Бундеслиге.
Сами Хедира, Getty Images
31 января 2021, 13:10
Полузащитник Ювентуса Сами Хедира близок к переходу в берлинскую Герту, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 33-летний немец подпишет контракт с клубом Бундеслиги, который будет рассчитан на 2,5 года.
Помимо Герты, в услугах Хедиры также были заинтересованы Эвертон и Вест Хэм.
Хедира не вписывается в планы наставника Ювентуса Андреа Пирло, по руководством которого немец так и не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.