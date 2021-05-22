Мюнхенский гранд подтвердил чемпионский статус, уверенно одолев соперника.
В поединке последнего тура немецкой Бундеслиги коронованный чемпион, мюнхенская Бавария, принимала на своем поле Аугсбург.
Для обеих команд данное противостояние не имело никакого турнирного значения, поэтому футболисты продемонстрировали открытый футбол с обилием голов.
Победителем из голевой перестрелки вышла футболисты Баварии, а Роберт Левандовски забил свой 41 гол в текущем сезоне и побил рекорд Герда Мюллера.
Бавария – Аугсбург 5:2
Голы: Гауэлеу, 9 (АГ), Гнабри, 23, Киммих, 33, Коман, 43, Левандовски, 90 – Хан, 67, Нидерлехнер, 71
Бавария: Нойер – Дэвис, Эрнандес, Боатенг (Мартинес, 61), Павар – Алаба (Толиссо, 73), Киммих – Гнабри (Сане, 60), Мюллер (Чупо-Мотинг, 72), Коман (Мусиала, 61) – Левандовски
Аугсбург: Гикевич – Педерсен (Фрамбергер, 46), Оксфорд, Гауэлеу, Гумны – Груэсо, Бенеш – Калиджури (Сухи, 46), Рихтер (Йенсен, 67), Хан (Петков, 87) – Нидерлехнер (Финнбогасон, 76)