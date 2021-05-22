Поляк сумел отличиться в заключительном матче сезона.
Роберт Левандовски, Getty Images
22 мая 2021, 18:50
В рамках заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги Бавария в Мюнхене обыграла Аугсбург со счетом 5:2.
Этот матч не нес какой-либо турнирной интриги. Интересно было наблюдать за игрой форварда хозяев Роберта Левандовски.
Дело в том, что поляк подходил к матчу с 40 мячами в своем активе, столько же было и у легендарного Герда Мюллера в сезоне-1971/72.. 41-й гол мог бы стать абсолютным рекордом Бундеслиги в одном сезоне.
Интрига была жива до 90-й минуты, когда Левандовски все же забил. Форвард воспользовался ошибкой вратаря, переиграл того и отправил мяч в пустые ворота.
Таким образом, Левандовски — абсолютный рекордсмен турнира по забитым мячам за один сезон.