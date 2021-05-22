Германия

Поляк сумел отличиться в заключительном матче сезона.

В рамках заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги Бавария в Мюнхене обыграла Аугсбург со счетом 5:2.

Этот матч не нес какой-либо турнирной интриги. Интересно было наблюдать за игрой форварда хозяев Роберта Левандовски.

Дело в том, что поляк подходил к матчу с 40 мячами в своем активе, столько же было и у легендарного Герда Мюллера в сезоне-1971/72.. 41-й гол мог бы стать абсолютным рекордом Бундеслиги в одном сезоне.

Интрига была жива до 90-й минуты, когда Левандовски все же забил. Форвард воспользовался ошибкой вратаря, переиграл того и отправил мяч в пустые ворота.

Таким образом, Левандовски — абсолютный рекордсмен турнира по забитым мячам за один сезон.