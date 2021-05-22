Германия

Футболист признался, что расстраивался после упущенных шансов забить.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски сумел побить рекорд Герда Мюллера, забив 41 гол в сезоне-2020/21.

Форвард после игры с Аугсбургом, в которой и был поставлен рекорд, прокомментировал его.

"По ходу матча я не злился, когда не получалось забить. Но было немного грустно. Я спросил себя о том, почему у меня не получается.

Я видел, что Лерой Сане собирается бить, поэтому просто ожидал отскока. Я, конечно, хотел забить раньше, но знал, что шанс появится в какой-то момент. Я также благодарю своих товарищей по команде за то, что они делали для меня все.

У меня нет слов. Я пытался забить все 90 минут, я пробовал все — и я сделал это на 90-й минуте. Я очень, очень счастлив. Я посвящаю рекорд всей команде", — цитирует Левандовски Bayern & Germany.

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