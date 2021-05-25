Германия

Норвежец провел "забивной" сезон в Боруссии.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом сезона-2020/21 в Бундеслиги по версии немецких фанатов.

По итогам сезона во многом благодаря результативности норвежского вундеркинда "шмели" сумели финишировать третьими в таблице.

Что касается самого Холанда, то по итогам минувшего сезона на его счету 27 голов и шесть результативных передач в 28 играх чемпионата.

Отметим, что с 27 голами Холанд финишировал на третьей позиции в списке лучших бомбардиров турнира, пропустив вперед Роберта Левандовски с 41 голом и Андре Силву — 28 голов.