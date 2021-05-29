Германия

Завершилась ответная игра плей-офф раунда за место в Бундеслиге.

В рамках ответного поединка плей-офф за выход в немецкую Бундеслигу Кельн в гостях разгромил Хольштайн Киль.

"Козлы" заняли 16-е место в немецком чемпионате и были вынужден бороться за прописку в высшем дивизионе с Хольштайном, который занял третье место во второй Бундеслиге. Первая встреча закончилась минимальной победой Хольштайна со счетом 1:0.

Команды обменялись забитыми мячами уже к четвертой минуте встречи — на гол гостей в исполнении Йонаса Гектора, хозяева ответили результативным ударом Ли Чжэ Сона. Затем забивали только футболисты "козлов" и сделали они это четыре раза. Авторами голов стали Себастьян Андерссон, который оформил дубль, а также Рафаэль Чичос и Элье Скири.

Хольштайн Киль — Кельн 1:5

Голы: Ли Чжэ Сон, 4 — Гектор, 3, Андерссон, 6, 13, Чичос, 39, Скири, 84

Хольштайн Киль: Гелиос, Коменда (Киркеськов, 63), Лоренц (Меес, 46), Валь, Нойманн — Порат (Гирт, 46), Мюлинг, Мефферт, Ли Чжэ Сон, Брательс — Ризе (Авуку, 80)

Кельн: Тимо Хорн — Яннес Хорн (Якобс, 46), Чичос, Борно (Мере, 46), Эхизибуе — Гектор, Скири — Кайнц, Дуда (Майер, 63), Вольф (Тильманн, 72) — Андерссон (Дрекслер, 76)

Предупреждения: Порат — Борно, Яннес Хорн, Тимо Хорн, Тильманн