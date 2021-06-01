Германия

Клуб нашел нового наставника.

Немецкий Вердер, который под руководством Флориана Кофельда вылетел из Бундеслиги, назначил нового наставника.

Им стал 46-летний Маркус Анфанг. Пока неизвестно, на какой срок подписано соглашение с молодым специалистом.

Последним клубом Анфанга был Дармштадт из Второй Бундеслиги. Клубы договорились о переходе коуча, однако согласовали не разглашать условия соглашение.

Помимо Дармштадта Анфанг тренировал Хольштайн Киль и Кельн.