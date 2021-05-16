Германия

Опытный специалист попытается вернуть клубу былую славу.

Cегодня, 16-го мая, руководство Вердера отправило в отставку главного тренера команды Флориана Кофельдта.

Спустя несколько часов бременский клуб уже рад презентовать нового наставника — легенду клуба Томас Шаафа.

Специалист возглавлял Вердер на протяжение 14 лет (1999-2013), а в сезоне-2003/04 оформил "золотой дубль", триумфовав в Бундеслиге и Кубке Германии. Также под руководством Шаафа в сезоне-2008/09 бременский клуб вышел в финал Кубка УЕФА, где уступил донецкому Шахтеру.

"Мы рады, что Томас берется за эту задачу в такой нестабильной ситуации для клуба. Мы надеемся, что благодаря его опыту игроки основательно подготовятся к последней игре сезона", – говорится в заявлении клуба.

За тур до окончания розыгрыша Бундеслиги Вердер с 31-м очком занимает 16-е место в турнирной таблице. Если по итогу заключительного 34-го тура бременский клуб останется не прежней строчке, то будет вынужден бороться за сохранение прописки в матчах плей-офф.