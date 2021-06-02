22-летнему голландцу предложен четырехлетний контракт.
Джастин Клюйверт, Getty Images
02 июня 2021, 22:25
Полузащитник Ромы Джастин Клюйверт, который выступает на правах аренды за Лейпциг, может стать полноценным игроком "быков". Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, руководство немецкого клуба готово выложить за 22-летнего голландца 12 миллионов евро, чтобы заключить с ним контракт на четыре года.
Также отмечается, что в его возвращении заинтересован новый наставник "волков" Жозе Моуриньо.
В минувшем сезоне Клюйверт провел 27 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист.
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