Германия

Вингер РБ Лейпциг Джастин Клюйверт рассказал о своей адаптации.

Джастин Клюйверт считает, что его переход в Рому был неудачным, но полезным шагом.

"Я стал играть все меньше в Роме, поэтому надо было что-то менять, – цитирует Клюйверта-младшего Algemeen Dagblad. – При этом тренер всегда говорил мне, что видит во мне отличного футболиста, но я немного не подхожу под нынешнюю игровую схему. Так что расстались мы без взаимных претензий".

"Возможно, я немного поспешил с уходом из Аякса, но не считаю время, проведенное в Италии, потерянным. Я очень многому научился в Роме, и это помогает мне адаптироваться в РБ Лейпциг, где больше возможностей раскрыться".

"Я считаю переход в РБ Лейпциг идеальным шагом. Поначалу было непросто, поскольку я перешел в последний день трансферного окна и не прошел с командой подготовку, но с каждым днем все налаживается".

В нынешнем сезоне в составе Ромы Клюйверт провел лишь 18 минут в двух матчах Серии А. В РБ Лейпциг голландец дважды выходил на поле в чемпионате Германии (65 минут) и трижды в Лиге чемпионов (48 минут).