Германия

Форварду не пришлась по душе излишняя любовь фанатов турецкого клуба.

В очередной раз во время трансферных кампаний турецким болельщикам удалось отличиться спам-атакой на одного из потенциальных новичков местной Суперлиги.

Стоило только в прессе проскочить упоминание о нападающем немецкого РБ Лейпциг Александре Серлоте, которого слухи отправляли в Трабзонспор, как фанаты данного клуба тут же оккупировали его социальные сети и даже сумели раздобыть личный номер мобильного телефона.

В конечном итоге, 25-летний норвежский футболист не выдержал информационного натиска, и попросил неравнодушных фанатов оставить его в покое, использовав для этого публикацию в социальной сети Twitter.

"Привет, фанаты Трабзонспора! Я признателен вам за ту любовь и поддержку, которую вы выражаете в мой адрес, но, пожалуйста, прекратите мне названивать и отправлять сообщения в мой адрес. Меня это очень раздражает. Хватит, значит, хватит", — гласит текст сообщения.

Напомним, что Трабзонспор является бывшим клубом Серлота, где он выступал в сезоне-2019/20 на правах аренды из английского Кристал Пэлас.

В завершившемся футбольном году форвард провел 37 матчей за РБ Лейпциг, забив в них шесть голов и отдав три результативные передачи.