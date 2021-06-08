Германия

Евгений Кузьменко рассказывает о втором новичке Бундеслиги — клубе Гройтер Фюрт.

Второй немецкий дивизион в завершившемся сезоне выиграл Бохум, об этом клубе, вернувшемся в Бундеслигу, мы уже писали. На очереди – Гройтер Фюрт, который, заняв второе место, получил вторую прямую путевку в элиту немецкого футбола.

История

Часто встречающееся на просторах немецких медиа наименование клуба – SpVgg Greuther Fürth, сокращение от полного названия клуба Spielvereinigung (в переводе с немецкого – «спортивная ассоциация»). Данная спортивная ассоциация была основана в 1903 году как SpVgg Fürth. В качестве логотипа был выбран клеверный лист в знак уважения к гербу города. Не удивительно, что одним из прозвищ команд является — «Трилистники».

В послевоенный период команда в основном играла в баварских региональных лигах, вместе со своим соседом и одним из главных соперников – Нюрнбергом. Так продолжалось до 1974 года, пока не была создана 2.Бундеслига. В первом историческом сезоне 2.БЛ Гройтер Фюрт принимал участие.

Клуб оставался там до 1983 года, после чего вылетел и снова начал балансировать между низшими региональными лигами. В 1996 году финансовые трудности привели к слиянию со скромным клубом TSV Vestenbergsgreuth, в результате чего название клуба изменилось на его нынешнюю форму.

Фюрт впервые вышел в 1.Бундеслигу в 2012 году, став чемпионом второго дивизиона. Однако их пребывание в элите было недолгим – после всего лишь четырех побед в сезоне 2012/13 они снова вылетели во 2.БЛ, где оставались вплоть до конца этого сезона.

Ключевые игроки

Бранимир Хргота

Голы – самый популярный товар в футболе, и Хргота поставляет их целыми ведрами. Шведский нападающий, который провел 104 матча в высшем дивизионе, выступая за Боруссию Менхенгладбах и франкфуртский Айнтрахт, забил в минувшем сезоне 16 мячей в 31 матче, уверенно став лучшим бомбардиром команды. Также на его счету еще и шесть ассистов. Бранимиру 28 лет и он пребывает в идеальном футбольном возрасте.

Джулиан Грин

Некогда очень перспективный американский полузащитник (был в Баварии с 2010 по 2016 год) провел свой самый продуктивный сезон в карьере – 9+2 по системе гол+пас. Грин – быстрый, техничный и трудолюбивый футболист, который так же охотно помогает в обороне, как и выполняет свои непосредственные атакующие обязанности. Неудивительно, что недавно 25-летний полузащитник получил вызов в сборную США, впервые с 2018 года и впервые под руководством главного тренера Грегга Берхальтера.

Дэвид Раум

То, чем Рафаэль Геррейру, Анхелиньо и Борна Соса были для Боруссии Дортмунд, РБ Лейпциг и Штутгарт соответственно в минувшем сезоне, Дэвид Раум был для Фюрта - левый защитник, настроенный постоянно атаковать.

23-летний Раум, возможно, был самым стабильным игроком в команде и единственным футболистом, начавшим с первым минут все 34 игры лиги. Он помог «Трилистникам» восемь раз сохранить свои ворота на замке, а также совершил потрясающие 13 результативных передач, что поставило его на первое место в списке ассистентов 2.Бундеслиги.

Еще в январе стало известно, что Раум уходит на повышение по окончании сезона, его переманил к себе Хоффенхайм.

«Дэвид — очень одаренный и чрезвычайно быстрый игрок, который обладает сильной левой ногой и стал одним из самых востребованных защитников в Германии в этом сезоне благодаря своим выдающимся выступлениям», — говорил спортивный директор Хоффенхайма Александр Розен.

Тренер: Штефан Ляйтль

Уроженец Мюнхена Штефан Ляйтль в бытность карьеры игрока фигурировал в списках Баварии, но большую часть своей карьеры провел во 2.БЛ, хотя в сезоне 2001/02 он сыграл пять матчей в высшем дивизионе за Нюрнберг.

Ляйтль завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего сразу же перешел на тренерскую работу, возглавив на следующий год дублирующий состав Ингольштадта. В сезоне 2017/18 он стал главным тренером первой команды Ингольштадта, выступающего во 2.Бундеслиге.

В Фюрте Ляйтль с февраля 2019 года. В том сезоне клуб финишировал на 13-м месте, а в своем первом полноценном сезоне у руля Гройтера, молодому специалисту удалось вывести команду на 9-е место. Несмотря на то, что в качестве игрока он был полузащитником оборонительного плана, его тренерская философия предполагает более атакующий подход: «В нашей команде, в наших инстинктах – идти вперед с первых минут».

Как было достигнуто продвижение

Бундеслига выглядела очень далеко для Фюрта в начале сезона: в первых четырех матчах чемпионата – ноль побед (поражение и три ничьи). Однако последующая победная серия из пяти игр, в которой они забили 15 голов, показала, что все возможно, и Фюрт занял первое место в таблице после 9-го тура.

Победную серию долго держать не удалось, но беспроигрышная серия между 16 и 23-м турами тоже выглядела весьма убедительно. Надежная защита была основой – команда пропустила всего 44 гола в 34-х матчах. При этом, и в атаке Гройтер Фюрт тоже блистал: 69 забитых мячей – второй результат в дивизионе после Гамбурга (71), который, как вы знаете, не вышел, имея лучшие в лиге показатели результативности.

Более того, Фюрт финишировал с лучшим результатом в выездных матчах лиги (9 побед, 6 ничьих и только 2 поражения), а также заработал больше очков (35), чем любая другая команда во второй половине сезона. Победа со счетом 4:2 в Падерборне в 33-м туре гарантировала им как минимум место в плей-офф промоушена, прежде чем домашняя победа со счетом 3:2 над Фортуной Дюссельдорф в последний день сезона принесла им место в Бундеслиге. Фюрт стал вторым, отстав от чемпиона Бохума на три очка, и опередив финишировавший третьим Хольштайн Киль на два балла.

Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер

Клуб купил землю для своего стадиона в 1910 году, быстро осознав потребность в более просторном месте из-за своей растущей популярности.

Конечно, с тех пор стадион несколько раз обновлялся и реконструировался. Так, например, историческое продвижение команды в Бундеслигу в 2012 году поспособствовало увеличению мест на Южной трибуне, чтобы соответствовать требованиям высшего дивизиона.

В 2016 году главная трибуна была модернизирована, и теперь арена вмещает 16 626 болельщиков, из которых до 8 500 находятся на стоячих террасах.

Интересный факт

Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии Генри Киссинджер родился в Фюрте и является почетным членом клуба. Он поддерживает родной Гройтер с самого детства и даже играл в молодежных командах клуба. В сентябре 2012 года он присутствовал на домашней игре во время их первого сезона в высшем дивизионе, засвидетельствовав поражение со счетом 0:2 от Шальке.