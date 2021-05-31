Германия

Евгений Кузьменко рассказывает о Бохуме — клубе-триумфаторе второй Бундеслиги, который спустя 11 лет вернулся в элиту немецкого футбола.

Дортмундская Боруссия по итогам завершившегося сезона потеряла одного местного соперника после вылета Шальке, но Рурское дерби по-прежнему будет в списке матчей Бундеслиги, поскольку Бохум выиграл второй дивизион, и спустя 11 лет возвращается в элиту немецкого футбола.

История

Бохум – или VfL Bochum 1848, именно так выглядит полное название клуба, – не такой старый футбольный клуб, как вы могли подумать. Ключ к разгадке кроется в части их названия (точно такое же, например, у Вольфсбурга и Боруссии Менхенгладбах). Первые три буквы в полном названии расшифровываются как Verein für Leibesübungen – Ассоциация физических упражнений. В 19 веке на территории Германии очень активно начали открываться спортивные клубы, которые организовывались с целью улучшения здоровья населения. Доминирующим видом спорта в таких клубах была гимнастика.

Футбольное подразделение такой спортивной ассоциации Бохума было сформировано спустя более, чем сто лет, в 1949 году. Потому неудивительно, что первые успехи футбольного клуба Бохум датируются относительно недавним, учитывая историю ассоциации, 1968-м годом, когда рурцы дошли до финала национального Кубка. До этого, на протяжении пары десятилетий клуб бодался в любительских региональных соревнованиях.

Три года спустя после успеха в Кубке Германии, Бохум впервые попал в Бундеслигу, где пробыл целых 22 года. В течение последующих 17 лет они регулярно меняли место прописки между высшим дивизионом и второй Бундеслигой. А самым лучшим достижением было пятое место, и квалификация в Кубке УЕФА в 1997 году. Это был подвиг, который был повторен в сезоне 2003/04.

Однако, уже на следующий год Бохум подтвердил свой статус команды-лифта, вновь вылетев во вторую Бундеслигу. Через два года они вернулись обратно. Это стало пятым прямым попаданием команды из второй в первую Бундеслигу, и принесло ей неформальный статус "Рекордсмена вылетов и возвращений".

Сезон 2006/07 прошел для команды под знаком звезды форварда Теофаниса Гекаса, ставшего с 20 забитыми мячами лучшим бомбардиром Бундеслиги. Следующий сезон был для команды менее успешным и ознаменовался борьбой за выживание в элитном дивизионе. Сезон 2009/10 года вновь закончился для команды понижением в классе.

Следующие 11 лет Бохум провел во втором дивизионе. Были сезоны, когда клуб и вовсе был на грани вылета в третью лигу, но обошлось. И вот теперь, наконец-то, клуб добился чего так долго желал.

Ключевые игроки

Саймон Цоллер

Опытный немецкий нападающий таранного типа провел самый плодотворный сезон в своей карьере. 29-летний Цоллер имеет неплохой опыт выступлений в высшем дивизионе: он провел 76 матчей (11 голов) в Бундеслиге, выступая за Кельн в период с 2014 по 2018 год. В завершившемся же сезоне второй Бундеслиги Цоллер стал лучшим бомбардиром своей команды, забив 15 голов в 32 матчах, плюс отдав 10 ассистов.

Роберт Жуль

Жуль, которому также 29 лет, — еще один игрок, набравший хорошие обороты уже ближе к концу своей игровой карьеры. Этот сезон получился для него крайне успешным, он закончил его в качестве лучшего ассистента второй Бундеслиги с 15 голевыми передачами.

Австриец играл за Рид и Зальцбурга в своей родной стране, прежде чем переехать в Германию и присоединиться к клубу Гройтер Фюрт в 2014 году. В 2017-м атакующий полузащитник подписал контракт с Хоффенхаймом, но в первой Бундеслиге провел всего пять матчей. Позже Жуль перешел в аренду в Унион и помог им впервые выйти в элиту немецкого футбола в сезоне 2018/19. Теперь он поднялся с Бохумом.

Данило Соареш

Бразильский левый защитник находится в Германии с 2013 года, когда перешел из австрийского клуба Аустрия Лустенау в Ингольштадт. Из-за травмы он сыграл только один раз в первой Бундеслиге в сезоне 2015/16. Как и у Жуля, у него было короткое и неудачное время в Хоффенхайме, откуда он быстро перебрался в Бохум в 2017 году.

Вы можете удивиться, но и Соарешу 29 лет. Вот так, костяк команды – это четко определенный возраст футболистов. Бразильский фуллбек приближается к 200 играм за Бохум во второй Бундеслиге, и в этом сезоне он на полную продемонстрировал свою важность и ценность, а также приверженность делу. Он вошел в пятерку лучших по количеству выигранных дуэлей в лиге.

Тренер: Томас Рейс

В период с 1995 по 2003 год Рейс провел почти 200 матчей за Бохум в качестве футболиста. Вернувшись в клуб после окончания игровой карьеры, возглавил женскую команду в 2011 году. Он дважды работал помощником тренера первой команды, помощником тренера резервной команды и U19. Также три года работал в Вольфсбурге, где отвечал за команду U19. Рейс вернулся в свой духовный дом в сентябре 2019 года, чтобы заменить ушедшего Робина Дутта. В тот сезон команда шла в зоне вылета, но новый тренер не позволил катастрофе случиться.

"Над всеми нами стоит тренер, с которым, по его собственному признанию, было нелегко иметь дело как с игроком.

Он понимает, как создать команду из набора уверенных в себе футболистов. Он позволяет каждому быть самим собой", — давал характеристику тренеру Роберт Жуль.

Как было выиграно продвижение

В первых трех турах сезона Бохум не проигрывал, но одержал только одну победу. Команда выглядела несколько вяло. Однако потом Несгибаемые (Die Unbeugsamen), как часто именуют команду, начали набирать ход. К середине сезона бохумцы выиграли еще девять матчей и проиграли только три. Бохум был вторым перед Рождеством, отставая от лидера Гамбурга на три очка.

Во втором круге все было по принципу "все или ничего". К счастью для Рейса, это было "все". Десять побед и ни одной ничьей в первых 15 матчах второй половины кампании позволили Бохуму захватить лидерство в таблице. Ничья 1:1 в Нюрнберге в 33-м туре гарантировала им как минимум место в релегации. А победа над Зандхаузеном со счетом 3:1 в последнем туре сезона сделала их чемпионами!

"Эйфория велика, в том числе и среди фанатов. Конечно, мы чувствуем это, даже если прямой контакт невозможен. Мы знаем, что фанаты поддерживают нас", — говорил Рейс, тренер, который точно может рассчитывать на непоколебимую поддержку этого рурского города с населением более 360 000 человек.

Стадион: Воновия Рурштадион

В футбол на территории данного стадиона играют с 1911 года, но, как вы можете себе представить, за последнее столетие стадион претерпел ряд реконструкций и капитальных реконструкций.

Вмещая 27 599 человек, стадион провел ряд международных матчей с тех пор, как впервые Германия встретилась там с Венгрией в 1922 году. Наиболее заметными были матчи женского футбола: четвертьфинал и полуфинал чемпионата Европы в 1990 и 1995 годах соответственно.

Интересный факт

Три игрока Бохума становились лучшими бомбардирами первой Бундеслиги: Штефан Кунц с 22 голами в 1986 году, Томас Кристиансен с 21 голом в 2003 году и Теофанис Гекас с 20 мячами в 2007 году.

Конечно, представить повторение сценария одного из вышеуказанных годов в будущем сезоне супер сложно, но верить в сказку фанатам Бохума никто не запрещает. Это касается не только бомбардирских достижений футболистов, но и в целом результатов их любимой команды. Кажется, не вылет – будет уже приличным успехом. Для этого Бохуму, конечно же, потребуется солидное усиление состава. В любом, случае Бохум – это клуб с историей, клуб, который прекрасно знает атмосферу элитного немецкого дивизиона и, хочется верить, что нынешнее руководство знает, как там не облажаться.

По материалам официального сайта Бундеслиги