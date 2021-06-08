Германия

Агент футболиста втянул его в неприятную историю.

С футболистами, которые прибывают в Европу из Африки, нередко случаются конфузные эпизоды. В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги в Штутгарте раскрылся форвард из Конго Силас Вамангитука. Игрок помог клубу занять место в середине таблицы, и привлек к себе внимание более статусных команд.

Однако накануне всплыли неприятные подробности из биографии Силаса. Оказалось, что агент футболиста соврал о его настоящем возрасте и имени, когда перевозил его в Европу из Африки. На самом деле Силасу не 21 а 22 года и его фамилия не Вамангитука, а Катомпа Мвумпа.

Футболист сам принял решение рассказать всю правду немецким властям и получил из ДР Конго подтверждение своих данных.

"В последние годы я жил в постоянном страхе, и я также очень беспокоился о своей семье в Конго. Для меня было непросто раскрыть свою историю. Я осмелился сделать это только при поддержке моих новых консультантов.

Мне стало ясно, что больше не нужно бояться. Я бы не осмелился пойти на этот шаг, если бы Штутгарт не стал для меня вторым домом, где я чувствую себя в безопасности. Сегодня я очень рад, и я надеюсь, что смогу поддержать других игроков, у которых был подобный опыт с агентами. Я глубоко признателен клубу за доверие и поддержку, которые они проявили за это время", — рассказал он.

Ситуацию вокруг Силаса и его агента также объяснили и представители Штутгарта.

"Правдивое имя игрока — Силас Катомпа Мвумпа. Он родился 6 октября 1998 года в Киншасе (Конго), поэтому сегодня ему 22 года.

Поскольку Силас был очень молод, совершенно неопытен и одинок, он доверился агенту, которого он уже знал по встрече в Конго, и впоследствии стал полностью зависимым. Он жил в Париже с агентом, который в значительной степени изолировал его от окружающей среды. По всей видимости, у Силаса не было ни доступа к своему аккаунту, ни к своим документам в это время. Агент сменил личность и предоставил ему документы как Силас Вамангитука (имя его отца) и дату рождения, 6 октября 1999 г., которая была изменена ровно на один год.

После того, как он приобрел доверие к людям, вовлеченным в клуб и товарищам по команде в Штутгарте, то смог постепенно оторваться от посредника. Силас раскрыл свою ситуацию, несмотря на большой страх перед своим предыдущим посредником. С тех пор Штутгарт активно поощрял и поддерживал Силаса, помогая прояснить его ситуацию и активно обращаясь к ответственным властям. В то время как спортивный директор Свен Мислинтат, в частности, поддерживает контакты с игроком и его новыми советниками, Томас Хитцльспергер установил контакт с ДФЛ", — пишется в заявлении клуба.

В минувшем сезоне Бундеслиги на его счету 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил 13 голов.