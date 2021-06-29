Германия

Немецкий хавбек продолжит свои выступления в составе "козлов".

Полузащитник Кельна Салих Езкан поставил свою подпись под новым контрактом с немецким клубом. Об этом сообщает пресс-служба "козлов".

Новое соглашение с 23-летним немецким хавбеком рассчитано до лета 2023 года.

В минувшей кампании Езкан провел 32 поединка, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, Кельн по итогам минувшего сезона попал в стыковые матчи за выживание, из которых вышел победителем и сохранил прописку в Бундеслиге.

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