Футболист продолжит выступать в чемпионате Германии.
ФК Лейпциг
02 июля 2021, 20:15
Нападающий франкфуртского Айнтрахта и сборной Португалии Андре Силва перебрался в Лейпциг. Об этом сообщает пресс-служба Ред Булл.
Контракт с 25-летним форвардом подписан на пять лет, до лета 2026 года.
Ожидается, что Андре Силва присоединится к команде после отпуска в середине июля.
Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Германии форвард в 32 матчах оформил на свой счет 28 голов.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.