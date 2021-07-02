Германия

Футболист продолжит выступать в чемпионате Германии.

Нападающий франкфуртского Айнтрахта и сборной Португалии Андре Силва перебрался в Лейпциг. Об этом сообщает пресс-служба Ред Булл.

Контракт с 25-летним форвардом подписан на пять лет, до лета 2026 года.

Ожидается, что Андре Силва присоединится к команде после отпуска в середине июля.

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Германии форвард в 32 матчах оформил на свой счет 28 голов.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.