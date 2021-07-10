Немецкий защитник может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.
Никлас Зюле, getty images
10 июля 2021, 07:27
Никлас Зюле может покинуть Баварию в текущее трансферное окно.
Как сообщает издание Кicker, чемпион Германии рассматривает возможность продажи защитника, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом.
Отметим, что Зюле присоединился к Баварии летом 2017 года и сыграл 86 поединков за мюнхенцев в чемпионате Германии.
В текущем сезоне немецкий защитник провел 31 поединок в футболке Баварии, но результативными действиями не отметился.
Напомним, что ранее Никлас Зюле попал в сферу интересов представителя чемпионата Англии — Челси.