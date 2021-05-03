Германия

Немецкий защитник Баварии продолжает индивидуальные тренировки.

Сегодня, 3 мая, защитник мюнхенской Баварии Никлас Зюле провел 60-минутную тренировку по индивидуальной программе. Об этом сообщает Bild.

25-летний немец получил повреждение в конца марта в расположении сборной Германии, после чего был вынужден пропустить четыре поединка на клубном уровне.

По информации источника, немец должен успеть набрать игровые кондиции до ближайшего матча Бундеслиги против менхенгладбахской Боруссии.

В нынешнем сезоне Зюле провел 32 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, поединок Бавария — Боруссия М пройдет 8 мая в 19:30 по киевскому времени.