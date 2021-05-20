Германия

Защитника Баварии оценивают в 37 миллионов евро.

Защитник мюнхенской Баварии Никлас Зюле может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Abendzeitung München.

По информации источника, руководство мюнхенской команды недовольно выступлениями 25-летнего немца, особенно его физической формой, в связи с чем, оно готово рассмотреть варианты с его трансфером предстоящим летом.

Также отмечается, что футболиста оценивают в 37 миллионов евро, а его соглашение с Баварией рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Зюле провел 31 поединок, в которых забил два мяча.

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