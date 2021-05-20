Защитника Баварии оценивают в 37 миллионов евро.
Никлас Зюле, Getty Images
20 мая 2021, 20:35
Защитник мюнхенской Баварии Никлас Зюле может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Abendzeitung München.
По информации источника, руководство мюнхенской команды недовольно выступлениями 25-летнего немца, особенно его физической формой, в связи с чем, оно готово рассмотреть варианты с его трансфером предстоящим летом.
Также отмечается, что футболиста оценивают в 37 миллионов евро, а его соглашение с Баварией рассчитано до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Зюле провел 31 поединок, в которых забил два мяча.
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