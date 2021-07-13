Леверкузенцы оформили переход нидерландского защитника.
Митчелл Баккер, getty images
13 июля 2021, 00:26
Байер подписал защитника Пари Сен-Жермен Митчелла Баккера, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Соглашение между нидерландский защитником и "фармацевтами" рассчитано на четыре сезона — до лета 2025 года.
Воспитанник Аякса в прошлом сезоне отыграл за парижан 40 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.
По информации авторитетного портала Transfermarkt, стоимость сделки составила порядка семи миллионов евро.
Напомним, что ранее Байер подписал нового вратаря в конкуренты Лукашу Градецки.