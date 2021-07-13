Германия

Леверкузенцы оформили переход нидерландского защитника.

Байер подписал защитника Пари Сен-Жермен Митчелла Баккера, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Соглашение между нидерландский защитником и "фармацевтами" рассчитано на четыре сезона — до лета 2025 года.

Воспитанник Аякса в прошлом сезоне отыграл за парижан 40 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, стоимость сделки составила порядка семи миллионов евро.

Напомним, что ранее Байер подписал нового вратаря в конкуренты Лукашу Градецки.