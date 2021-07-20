Германия

Мюнхенцы не связывались с Барселоной по молодому фулбеку.

Накануне испанское издание Sport.es опубликовало информацию, что в правом защитнике Барселоны Сержиньо Десте заинтересованы как минимум три европейских клуба.

Помимо туринского Ювентуса и лондонского Арсенала, интерес к 20-летнему американцу приписали и мюнхенской Баварии.

Однако, по информации авторитетного немецкого журналиста Кристиана Фалька, "красные" не рассматривают кандидатуру Деста и не вели никаких переговоров с руководством Барселоны.

Напомним, что в дебютном сезоне за Барселону молодой защитник провел 44 матча, в которых отличился тремя результативными ударами и одной голевой передачей.

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