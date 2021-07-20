Мюнхенцы не связывались с Барселоной по молодому фулбеку.
Сержиньо Дест, Getty Images
20 июля 2021, 09:53
Накануне испанское издание Sport.es опубликовало информацию, что в правом защитнике Барселоны Сержиньо Десте заинтересованы как минимум три европейских клуба.
Помимо туринского Ювентуса и лондонского Арсенала, интерес к 20-летнему американцу приписали и мюнхенской Баварии.
Однако, по информации авторитетного немецкого журналиста Кристиана Фалька, "красные" не рассматривают кандидатуру Деста и не вели никаких переговоров с руководством Барселоны.
Напомним, что в дебютном сезоне за Барселону молодой защитник провел 44 матча, в которых отличился тремя результативными ударами и одной голевой передачей.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.