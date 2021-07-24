Германия

Над эмблемой мюнхенцев появилась пятая золотая звезда.

Мюнхенская Бавария представила новый домашний комплект формы на сезон-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Мюнхенцы совместно с Adidas показали экипировку на новый сезон. Форма выполнена в темно красном цвете с более светлыми полосами торсе.

Примечательно, что эмблема тоже немного видоизменилась — добавили пятую звезду, которая символизирует множество побед Баварии на внутренней арене.

Ранее сообщалось, что Горетцка может бесплатно покинуть Баварию.