Над эмблемой мюнхенцев появилась пятая золотая звезда.
Форма Баварии. Фото ФК Бавария
24 июля 2021, 12:51
Мюнхенская Бавария представила новый домашний комплект формы на сезон-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Мюнхенцы совместно с Adidas показали экипировку на новый сезон. Форма выполнена в темно красном цвете с более светлыми полосами торсе.
Примечательно, что эмблема тоже немного видоизменилась — добавили пятую звезду, которая символизирует множество побед Баварии на внутренней арене.
Ранее сообщалось, что Горетцка может бесплатно покинуть Баварию.