Германия

Вингер Байера близок к переезду в английский чемпионат.

Астон Вилла рассматривает варианты усиления атакующей линии в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Sky Sports Germany, бирмингемцы приближаются к подписанию вингера Байера Леона Бейли.

В прошлом сезоне Леон Бейли провел 40 поединков на клубном уровне, отметившись 15 голами и 11 результативными передачами.

Напомним, что Астон Вилла не единственный вариант продолжения карьеры в Англии для ямайца. Им также интересуется Эвертон.