Вингер Байера близок к переезду в английский чемпионат.
Леон Бейли, getty images
27 июля 2021, 01:24
Астон Вилла рассматривает варианты усиления атакующей линии в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Sky Sports Germany, бирмингемцы приближаются к подписанию вингера Байера Леона Бейли.
В прошлом сезоне Леон Бейли провел 40 поединков на клубном уровне, отметившись 15 голами и 11 результативными передачами.
Напомним, что Астон Вилла не единственный вариант продолжения карьеры в Англии для ямайца. Им также интересуется Эвертон.