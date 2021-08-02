Германия

Голландский форвард Джошуа Зиркзее отправится в Бельгию.

Нападающий мюнхенской Баварии Джошуа Зиркзее продолжит свою карьеру в составе Андерлехта. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, соглашение с 20-летним голландцем будет рассчитано до конца предстоящего сезона. Клуб по условиям контракта сможет выкупить футболиста следующим летом.

Вторую часть минувшего сезона Зиркзее провел в составе итальянской Пармы на правах аренды. Всего за сезон он провел 13 поединков, в которых отметился двумя ассистами.

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