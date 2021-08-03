Германия

Дебютный официальный матч Баварии под руководством Юлиана Нагельсманна перенесли.

Матч первого раунда Кубка Германии в сезоне-2021/22 между Бремером и мюнхенской Баварией, который должен был пройти 6 августа, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба Баварии.

Причиной отмены, стали обнаруженные случаи заражения коронавирусом в стане соперника действующего чемпиона Германии. Клуб был вынужден уйти на карантин.

Новая дата проведения поединка будет утверждена Немецким футбольным союзом после согласований всех деталей между обеими сторонами.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.