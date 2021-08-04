Германия

Австрийский полузащитник может сменить клубную прописку вслед за своим экс-наставником.

Мюнхенская Бавария в текущую трансферную кампанию уже успела отметиться одним громким подписанием футболиста РБ Лейпциг — защитника Дайота Упамекано, который пополнит состав команды следом за своим старым-новым главным тренером Юлианом Нагельсманном, а теперь "Красная машина" нацелилась уже на одного игрока из стана "красных быков".

Речь идет об еще одном лидере РБ, полузащитнике Марселе Забитцере, контракт которого с его нынешним клубом завершается уже следующим летом.

Согласно информации журналиста немецкого издания Bild Кристиана Фалька, клубы сейчас находятся на продвинутой стадии переговоров.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Забитцера в 42 млн евро, а за прошлый футбольный год на клубном уровне он провел 39 матчей, забив девять голов и отдав семь голевых передач, после чего уже в составе своей национальной команды принимал участие на чемпионате Европы-2020, где был соперником сборной Украины по групповому этапу.