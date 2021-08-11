Мюнхенцы определились с ценой на французского полузащитника.
Корентен Толиссо, getty images
11 августа 2021, 18:24
Бавария рассматривает вариант с продажей полузащитника Корентена Толиссо в текущее трансферное окно.
Как сообщает издание Footmercato, мюнхенский клуб устроит предложение в размере порядка 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне французский футболист провел 24 поединка, в которых отметился тремя забитыми голами. Его контракт с Баварией истекает следующим летом.
Напомним, что на футболиста претендуют два представителя чемпионата Англии — Манчестер Юнайтед и Арсенал.