Бавария рассматривает вариант с продажей полузащитника Корентена Толиссо в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Footmercato, мюнхенский клуб устроит предложение в размере порядка 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне французский футболист провел 24 поединка, в которых отметился тремя забитыми голами. Его контракт с Баварией истекает следующим летом.

Напомним, что на футболиста претендуют два представителя чемпионата Англии — Манчестер Юнайтед и Арсенал.